منافسة حكومية.. التموين: أرخص كرتونة بيض بـ49 جنيها.. والزراعة: 45 فقط​

يخص العريش.. السيسي يعدل قرارا كان قد أصدره عام 2019

كتب- محمد نصار:

قررت الحكومة ممثلة في عدة وزارات التدخل من أجل حل أزمة الارتفاع الجنوني في أسعار البيض، من خلال طرح كميات متنوعة في الأسواق بأسعار مخفضة.

ومن بين الوزارات التي تطرح البيض أمام المواطنين في المنافذ الخاصة بها وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والتجارة الداخلية.

وتهدف الحكومة لحل المشكلة ومنع تفاقمها والتخفيف عن كاهل المواطنين وكذلك توفير البيض بكميات أكبر في مختلف المناطق.

وتعرض منافذ وزارة الزراعة المصرية كرتونة البيض عدد 30 بيضة بنحو بأسعار تتراوح من 45 حتى 47 جنيها بحد أقصى.

وفي سياق مختلف طرحت أمس وزارة التموين والتجارة الداخلية كرتونة البيض عدد 30 بيضة بسعر 49 جنيها وذلك لطبق البيض الأبيض وليس الأحمر.

وبحسب عبدالعزيز السيد، فإن سعر كيلو الدواجن البيضاء سجل أمس 29 جنيهًا بالمزرعة لبياع بالأسواق 33 جنيهًا للكيلو، وهو نفس سعر أول أمس.

وتنتج مصر نحو 1.9 مليار طائر سنويًا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيًا بنحو 98%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 2%.