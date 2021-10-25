Masrawy logo white

هيئة الأرصاد الجوية تحصل على تجديد اعتماد المركز الإقليمي للإشعاع من سويسرا

03:45 م الإثنين 25 أكتوبر 2021
هيئة الأرصاد الجوية تحصل على تجديد اعتماد المركز الإقليمي للإشعاع من سويسرا

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

كتب- محمد عبيد:

حصلت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على تجديد اعتماد المركز الإقليمي للإشعاع، والتابع للهيئة كمركز إقليمي معتمد بقارة إفريقيا من خلال المشاركة في تصنيف المعايير والمواصفات الدولية، الذي يقام كل 5 سنوات في مدينة دافوس بسويسرا طبقا لتعليمات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO)، وتعد معايرة الأجهزة الفنية من أهم الخطوات القياسية العلمية لكسب الثقة في النتائج المقاسة بواسطة الأجهزة العلمية والتقنية.

ونجح جهاز قياس الإشعاع الشمسى المصري في اجتياز اختبارات القبول خلال مشاركته فى المعايرة الدولية، وتم تجديد الاعتماد الدولى لمدة 5 سنوات أخرى قادمة، ويعد هذا النجاح تأكيدا على مدى تفوق المنتج المصري ومطابقته بكافة المعايير العالمية والدولية، ومضاهاته للمنتج الأجنبي في الكفاءة، بحسب بيان صحفي.

ويشمل المركز على أجهزة البيرانومتر والبيرهليوميتر، التي تقيس المقدار الدقيق لأشعة الشمس المباشرة وغير المباشرة، التي تصل فعليا إلى سطح الأرض، وهو ما يعرف تقنياً بالإشعاع الشمسي، وتقدم الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية خدماتها وأنشطتها المرتبطة بقياسات الإشعاع الشمسي، ومعايرات أجهزة الإشعاع الشمسى للإقليم الأفريقي والدول العربية، بالإضافة إلى الجهات الحكومية والخاصة.​

الهيئة العامة للأرصاد الجوية المركز الإقليمي للإشعاع سويسرا مصر

الخبر التالى:

شيخ الأزهر يقرر مضاعفة المنح الدراسية المقررة لطلاب الكونغو الديمقراطية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
881

إصابات اليوم

47

وفيات اليوم

649

متعافون اليوم

323733

إجمالي الإصابات

18242

إجمالي الوفيات

273154

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا