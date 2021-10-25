وزير قطري يشيد بنهضة مصر في ضوء القيادة السياسية الحكيمة.. وسعفان يهاديه

الدوحة- أ ش أ:

بحث وزير القوى العاملة محمد سعفان مع وزير العمل القطري علي بن سعيد المري العلاقات الثنائية بين البلدين وتذليل أية عقبات تواجه العمالية المصرية في الدوحة .

جاء ذلك علي هامش اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية التي تعقد في الدوحة بحضور السفير عمرو الشربيني سفير مصر لدى دولة قطر، وأمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية بوزارة القوي العاملة، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، والسكرتير الأول بالسفارة محمد الحفناوي، والملحق العمالي خالد فتحي.

وقدم سعفان الشكر والتقدير للوزير القطري على حفاوة الاستقبال، مؤكداً العلاقة الوطيدة التي تجمع بين البلدين بشكل مباشر في مختلف المجالات والتي أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشدد علي أن التعاون والتكامل بين الوزارتين أمر ضروري ومهم لتحقيق المصالح المشتركة، مؤكدا أن هذا يتطلب تنسيقا ومتابعة مستمرة من الجانبين .

من جانبه، أشاد الوزير القطري بالعلاقات الثنائية بين البلدين ،مؤكدا حرصه على تذليل أي أمور عالقة تخص العمالة المصرية ناتجة عن جائحة كورونا.

وأشار إلي أن هناك تواصلا مستمرا مع البعثة المصرية والملحق العمالي بالسفارة المصرية بالدوحة في الشأن العمالي، لافتا إلي استمرار اللقاءات بين الجانبين خلال الفترة القادمة لدعم أطر التعاون المشترك تحت قيادة زعماء البلدين.

كما أشاد الوزير القطري بالنهضة التي يمر بها البلدين في ضوء قيادة سياسية حكيمة تحرص علي رفعة البلاد.

وفي ختام اللقاء، أهدى وزير القوى العاملة، الوزير القطري، هدية تذكارية من الصناعة المصرية تعبيراً منه على عمق العلاقات المصرية القطرية، والتعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات على كافة المستويات.​