مفتي الجمهورية يصل مطار سراييفو الدولي في مستهل زيارته للبوسنة والهرسك

كتب - محمود مصطفى:

وصل الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إلى مطار سراييفو الدولي، في مستهل زيارته للبوسنة والهرسك.

واستقبل مفتي الجمهورية، لدى وصوله مفتي البوسنة حسين كافازوفيتش، وياسر سرور سفير مصر في البوسنة والهرسك.

وتوجه مفتي الجمهورية، صباح الاثنين، إلى العاصمة البوسنية سراييفو، في زيارة رسمية بدعوة من الشيخ حسين كفازوفيتش رئيس العلماء، المفتي العام للبوسنة والهرسك تستمر لعدة أيام، ويلتقي فيها عددًا من المسئولين هناك، كما سيلقي فضيلته محاضرة بكلية الدراسات الإسلامية في سراييفو.

وقال الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية، أمين الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إن زيارة الدكتور شوقي علام تعد أول زيارة لِمُفْتٍ رسمي مصري يزور منطقة البلقان، من أجل تعزيز التعاون الإفتائي بين دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، والمشيخة الإسلامية في البوسنة".

وأضاف نجم أن زيارة المفتي جاءت في إطار استراتيجية دار الإفتاء والأمانة لمد جسور التواصل والتعاون مع المفتين والهيئات الإفتائية في مختلف دول العالم، وتطبيق الخطة التي وضعتها الأمانة لنشر صحيح الدين وضبط بوصلة الإفتاء ومواجهة الفكر المتطرف في الخارج، وتقديم كافة أشكال الدعم الشرعي والإفتائي للمسلمين في الخارج.