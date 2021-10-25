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أبوشقة يفتتح الجلسة العامة للشيوخ لأول مرة في الفصل التشريعي الحالي

11:41 ص الإثنين 25 أكتوبر 2021
أبوشقة يفتتح الجلسة العامة للشيوخ لأول مرة في الفصل التشريعي الحالي

المستشار بهاء الدين أبو شقة

كتب- مصراوي:

افتتح وكيل مجلس الشيوخ المستشار بهاء الدين أبو شقة الجلسة العامة للمجلس، اليوم الاثنين، وذلك لأول مرة في دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الأول.

وجاء ذلك نظرا لغياب رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لحضوره حفل تخريج دفعة جديدة للكليات العسكرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.​

بهاء الدين أبو شقة الجلسة العامة للشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق حفل تخريج طلبة الكليات العسكرية

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