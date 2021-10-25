أبوشقة يفتتح الجلسة العامة للشيوخ لأول مرة في الفصل التشريعي الحالي

كتب- مصراوي:

افتتح وكيل مجلس الشيوخ المستشار بهاء الدين أبو شقة الجلسة العامة للمجلس، اليوم الاثنين، وذلك لأول مرة في دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الأول.

وجاء ذلك نظرا لغياب رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لحضوره حفل تخريج دفعة جديدة للكليات العسكرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.​