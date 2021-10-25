محمود سامي رئيسا لبرلمانية المصري الديمقراطي بالشيوخ وحشمت لـ "حماة الوطن"

كتب- نشأت علي:

أعلن المستشار بهاء أبو شقة، كيل مجلس الشيوخ، اختيار النائب محمو سامي، رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، والنائب محمد طه عليوه نائبا له.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، لاستكمال مناقشة قانونا لموارد الإحيائية.

كما أعلن أبوشقة، اختيار حزب حماة الوطن، النائب حاتم حشمت، رئيسا لهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، والنائب محمود أبو النصر نائبا له.

وقال أبوشقة إن لمادة 104 من اللائحة الداخلية للمجلس تقضي بأن يُخطر کل حزب سياسى، له أكثر من عضوين بالمجلس، رئيس المجلس كتابة، في بداية كل دور انعقاد عادى، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية ونائبه بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب من أعضاء المجلس.

وعلى الحزب أن يخطر رئيس المجلس كتابةً بكل تغيير فى هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.