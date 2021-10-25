نتائج تحقيقات حريق دير مارجرجس الأثري بأخميم: ماس كهربائي وراء الحادث ولا خسائر (صور)

كتب- مينا غالي:

أعلن المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، نتائج تحقيقات النيابة بشأن وقوع حريق بدير مارجرجس الحديدي الأثري بقرية العساوية شرق أخميم بسوهاج، والذي اندلع مساء الجمعة، مؤكدًا أنه وفقًا للتحقيقات فإن ماس كهربي هو المتسبب في الحادث.

وأشار المركز الثقافي القبطي، إلى أن تحقيقات النيابة كشفت عن عدم وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات أو وجود شبهة جنائية وراء الحادث.

وشبّ حريق مساء الجمعة داخل ممر بمبنى خدمي بدير مارجرجس الحديدي في قرية العساوية شرق أخميم سوهاج، مما أسفر عن أضرار في الممر القاطع بين غرف القلالى وأضرار ببعض الأبواب والنوافذ بالغرف والتهمت النيران غرفة تستخدم كمخزن وثلاجات لحفظ الأطعمة.

وذكرت مصادر بإيبارشية أخميم، أن أهالي قرية العساوية شاركوا فى عملية الإطفاء حتى وصول الدفاع المدني الذي سيطر الحريق دون أي أضرار بالكنائس بالدير وقبل اتساع رقعة النيران.

وأوضحت المصادر أن الحريق بدأ في الخامسة مساءًا عندما شاهد أمين الدير دخان داخل أحد الممرات، حيث توجد بعض الأيقونات وبجوارها لوحة كهرباء تتحكم بالمبنى، حيث أكد الدير أن النيران بدأت من خلالها واشتعلت بالأيقونات التي تعمل بالإضاءة وأسفلها "أنتريه" اشتعل، كما أمسكت النيران ببعض الأبواب الخشبية بالممر والباب الخشبي لكنيسة البابا كيرلس وهي كنيسة صغيرة يصلى فيها فى عيد الشهيد مارمينا والبابا كيرلس، ولكن لم تصل النيران للكنيسة.

وعقب ذلك، أسرع العمال وأهالى القرية للمشاركة في عملية الإطفاء ومنع امتداد السنة النيران إلى خارج المبنى، لافتا إلى أن النيران امتدت لغرفة واحدة وهي تستخدم كمخزن وبها بعض الثلاجات لتخزين الأطعمة حيث التهمت النيران الغرفة والأجهزة الكهربائية، مشيرًا إلى أن النيران لم تخرج عن إطار الممر داخل هذا المبنى الذي يخصص كغرف تخزين وقلالي رهبان، ولم تُصب أى كنيسة بالدير بأي أضرار، كما لم يُصب أي عنصر بشرى حيث كانت هناك أسرة واحدة في الطابق الأعلى للحريق وخرجت بسلام، وتم احتواء الأوضاع

وتُجرى حاليًا مراجعة كاملة للكهرباء بالدير، وتغيير الأسلاك لمعرفة أسباب الضغط الذي أدى للحريق ووضع كافة الإجراءات الوقائية للمستقبل لعدم تكرار الأمر.