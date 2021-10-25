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المخرج البلجيكي رمزان موتيف يستعد لتصوير برومو للترويج للسياحة بمصر

10:29 ص الإثنين 25 أكتوبر 2021
المخرج البلجيكي رمزان موتيف يستعد لتصوير برومو للترويج للسياحة بمصر

المخرج البلجيكي رمزان موتيف

يستعد المخرج رمزان موتيف، لتصوير برومو للترويج للسياحة في مصر، في المناطق السياحية كشرم الشيخ والغردقة ومرسى علم إضافة إلى الأقصر وأسوان باعتبارهما مقصدا للسياح الأجانب في فصل الشتاء، منوها بأن البرومو سيعرض الخريطة السياحية لمصر بشكل تشويقي جديد.

وقال "موتيف" في بيان له إن ما دفعه لتصوير البرومو هو ما شاهده خلال الفترة الماضية عن مصر خصوصا شرم الشيخ والغردقة، ومرسى علم، منوها بأن البرومو سيكون إهداء منه لمصر وسيتم بثه على منصات التواصل الاجتماعي واليوتيوب.

وأضاف أن فكرة البرومو ستكون مختلفة من حيث الإثارة والتشويق، حيث تدور الفكرة في إطار يجمع كل المناطق الأثرية المصرية والسياحية، الفرعونية منها والإسلامية مرورا بشرم الشيخ والغردقة.

وأوضح موتيف، أن مصر بها العديد من الأماكن السياحية والأثرية التي يستهويها السياح من كل بقاع الدنيا، منوها بأن هذه المناطق يمكن أن يخرج منها أفكارا إبداعية في التصوير والإخراج خصوصا مع تعافي السياحة بعد انحسار موجة فيروس كورونا.

ولفت إلى أنه ينبغي الترويج للمقاصد السياحية المصرية بشكل جديد ومختلف، من خلال الأفكار والقصص الابداعية التي يمكن أن تكون وسيلة مهمة لجذب السياح.

وأشار إلى أن كل المقاصد السياحية حول العالم تتواجد في مصر تقريبا من آثار قديمة فرعونية ورومانية وإسلامية وكذلك السياحة الشاطئية، وأيضا السياحة الترفيهية كالغوص والسفاري والتي لا تتواجد إلا في دول قليلة خصوصا الجبال والصحاري والتي يمكن الترويج للسياحة من خلالها كأسلوب جديد للمغامرين، ولكن يجب أن يتم التسويق والترويج لهذه المقاصد بشكل مختلف.

رمزان موتيف الترويج للسياحة بمصر شرم الشيخ الغردقة مرسى علم الخريطة السياحية

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