العقيد محمد أبو ستيت يشارك طلاب الكليات العسكرية العروض القتالية في حفل تخرجهم

كتب - محمود مصطفى:

شارك العقيد محمد ابو ستيت بطل العالم في الكيك بوكسينج، طلاب الكليات العسكرية في العروض القتالية التي أدوها صباح اليوم، في حفل تخرجهم أمام الرئيس السيسي.

وشكّل الطلاب بأجسادهم أرقاما خاصة بالدفعات التي سيتم تخريجها اليوم، وسط أداء بعض الأناشيد الوطنية.

وأدى الطلاب، عروضا قتالية مستخدمين الدراجات النارية، وسط تصفيق وإعجاب الحضور.

وشاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الاثنين، مجموعة من العروض المختلفة من طلبة الكليات العسرية خلال حفل تخرجهم.​