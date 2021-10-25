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28 أكتوبر.. نقابة المحامين تنظم مؤتمرًا للاحتفال بيوم المحاماة وعيدها السنوي

12:00 م الإثنين 25 أكتوبر 2021
28 أكتوبر.. نقابة المحامين تنظم مؤتمرًا للاحتفال بيوم المحاماة وعيدها السنوي

رجائي عطية نقيب المحامين

كتب- مينا غالي:

أعلن رجائي عطية نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب ـ عن إقامة الاحتفال بيوم المحاماة وعيدها السنوي، وعقد مؤتمر يليق بها تحت اسم "مستقبل المحاماة في مصر والوطن العربي"، وذلك يوم الخميس الموافق 28 أكتوبر ، ودون أن تتحمل النقابة أي تكلفة لهذا المؤتمر، وجاء نص الإعلان كالتالي:

(الزميلات والزملاء الأعزاء، رغم الظروف الشخصية التي أمر بها، إلا أنني حرصت على الوفاء بما وعدت به من الاحتفال بيوم المحاماة وعيدها السنوي وعقد مؤتمر يليق بها تحت اسم مستقبل المحاماة في مصر والوطن العربي يوم الخميس الموافق ٢٨ أكتوبر ، و دون أن تتحمل النقابة أي تكلفة لهذا المؤتمر، وقد رفضت التأجيل رغم قسوة الظرف.

ولكن كنت أتمنى حضور كل الزميلات والزملاء من جميع ربوع مصر لهذا المؤتمر، ولكن ظروف الوباء ومحدودية العدد المسموح به في القاعة أجبرتني على قصر الحضور على أعضاء مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين وأعضاء المجالس الفرعية كمعيار موضوعي وحيد قابل للتطبيق، فضلاً عن ضيوفنا من النقباء العرب والضيوف الرسميين.

وقررت بث جميع وقائع المؤتمر على مدار اليوم في بث مباشر ليتابعها جموع المحامين في مصر والوطن العربي).

نقابة المحامين رجائي عطية يوم المحاماة

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