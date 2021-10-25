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كورونا في 24 ساعة| أعراض جديدة للإصابة.. وتحذير للمتعافين.. وخطر يواجه المرضى بالمستشفيات

07:00 ص الإثنين 25 أكتوبر 2021
كورونا في 24 ساعة| أعراض جديدة للإصابة.. وتحذير للمتعافين.. وخطر يواجه المرضى بالمستشفيات

أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 853 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 274007 حتى اليوم.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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