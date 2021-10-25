"إزاي تهرب من الزحمة بعد غلق شارع الهرم؟" محافظ الجيزة يُجيب

كتب- يوسف عفيفي:

كشف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الحلول المرورية للهروب من الازدحام الذي تشهده منطقة الهرم وفيصل بعد إغلاق الشارع نتيجة البدء في أعمال مشروع إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق.

وقال راشد في تصريحات صحفية، إن إغلاق شارع الهرم تم على مرحلتين: "الأولى شملت، تحويل المرافق من الشارع بالكامل من مياه وكهرباء وصرف وتليفونات وغاز تمهيدصا لبدء الإغلاق، والمرحلة الثانية تمثلت في الإغلاق".

وأشار المحافظ، إلى أن الحلول تمثلت في توفير محور بديل موازي لشارع الهرم، وهو محور أنور السادات "ترسا سابقا"، الذي تم تنفيذه في عام ونصف، بعرض 40 مترًا وبطول 6 كم ويربط بين طريق المنصورية وحتى محور الفريق كمال عامر على ترعة الزمر.

وأكد راشد، الانتهاء من محور الفريق كمال عامر، خلال شهرين، وسيكون لدينا محور طولي يلتقي مع محور عرضي وهو محور الفريق كمال عامر للتغلب على الاختناق المروري في منطقة نفق الهرم، وكوبري الجيزة المعدني وميدان الجيزة، متابعًا: "لدينا بدائل مهمة للغاية".

وأشار إلى أن المحافظة لم تكتف بذلك فقط، بل تم رفع كفاءة كل الشوارع والمحاور التي تربط بين شوارع الهرم وفيصل ومحور أنور السادات ومحور المريوطية، بالكامل من رصف وإنارة وأرصفة، فأصبحت من شأنها تيسير الحركة المرورية.

وأغلقت محافظة الجيزة، صباح يوم 21 أكتوبر، شارع الهرم في تقاطعه مع طريق المريوطية بشكل كلي لأجل غير مسمى، وذلك ضمن تسليم 6 محطات لمترو الأنفاق بالخط الرابع بشارع الأهرام.

وجهزت المحافظة، عددا من التحويلات المرورية للتسهيل على المواطنين وذلك على النحو التالي:

التحويلة الأولى:

- حركة المركبات القادمة من ميدان الرماية وميدان النصر وترغب بالسير اتجاه شارع الأهرام تقوم بالسير يمينا "إجباري" اتجاه طريق المنصورية المؤدي إلى مناطق أبو الهول.

- - ثم الدوران والعودة من فتحة الدوران الكائنة بطريق المنصورية أمام مناطق التوحيد والنور ثم العودة لطريق المنصورية مره أخرى.

- - السير يمينا اتجاه محور أنور السادات (ترسا سابقاً) واستكمال السير اتجاه شارع الأهرام عن طريق الدوران والعودة مرة أخرى لمحـور ترسا من فتحة الدوران الكائنة بعد منزل كوبرى ترسا المستحدث والعودة بشارع ترسا ثم الدخول يمينا اتجاه شارع نعمة الله وصولاً حتى شارع الأهرام.

التحويلة الثانية:

- حركة المركبات القادمة من محـور اللبيني وكافة الشوارع الفرعية القادمة من المنطقة المحصورة بين تقاطع شارع الأهرام مع طريق المنصورية حتى تقاطعه مع طريق المريوطية والتي تبلغ طولها ما يقرب من (٩٠٠ م) تقوم بالسير بشارع الأهرام حتى موقع الغلق الكلي "موقع محطة المريوطية " بتقاطع شارع الأهرام مع طريق المريوطية.

- - ثم الدخول يمينا (إجباري) اتجاه طريق المريوطية ثم السير حتى كوبرى العروبة (دوران أعلى ترعة المريوطية) والدوران والعودة لطريق المريوطية مره أخرى والسير حتى تقاطعه مع محور ترسا ثم الدخول يمينا اتجاه محور ترسا والسير اتجاه شارع الأهرام عن طريق شارع نعمة الله.

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