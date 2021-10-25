التمويل العقاري| ما بدائل شراء شقة لغير المستفيدين من مبادرة الـ3% الجديدة؟

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كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت معظم البنوك في الفترة الأخيرة في تلقى طلبات المواطنين الخاصة بالحصول على وحدة سكنية بنظام التمويل العقاري وفقا للمبادرة الجديدة بفائدة 3% وفي الوقت انتهى وزارة الإسكان من أول طرح وفقا للمباردة وتستعد الآن لبدء تسليم الشقق بمدد سداد تصل لـ30 سنة وفائدة 3% متناقصة.

وكان البنك المركزي المصري أعلن في 13 يوليو الماضي رسميًا شروط مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتمويل العقاري بسعر فائدة متناقص 3% وأطول فترة سداد تصل لـ30 عاما مخصصا لها شريحة تمويلية بقيمة 100 مليار جنيه، حيث حددت المبادرة شروط معينة خاصة بالدخل والسعر، أصبح يوجد أسئلة كثيرة حول أي بديل متاح للحصول على تمويل عقاري، للمواطنين الذين لا يمكن لهم الاستفادة من مبادرة الـ3%.

وقالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي في تصريحات سابقة لمصراوي، إن البنوك تتيح الىن مبادرتي للتمويل العقاري الأولى الـ3% والثانية مبادرة الـ8% متناقصة وهذه المبادرة للعملاء من شريحة متوسطي الدخل الأعلى دخلا من الشريحة المنصوص عليها في مبادرة 3%.

وكان البنك المركزي أعلن قبل نهاية 2019 طرح مبادرة للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل مخصصا لها شريحة تمويلية بقيمة 50 مليار جنيه بفائدة 10% متناقصة قبل ما يتم خفضها إلي 8% متناقصة خلال الربع الثاني من 2020.

ويمكن معرفة الفرق بين مبادرتي التمويل العقاري المعمول بها حاليا لمعرفة أي مبادرة متوافق معها عن طريق النقاط التالية:

- أسعار الشقق:

في مبادرة الـ3% ثمن الوحدة لمحدودي الدخل أقل من 350 ألف ولمتوسطى الدخل أقل 1.4 مليون جنيه، لكن لو ارتفع سعر الوحدة عن 1.4 مليون جنيه يتم التعامل بمبادرة التمويل العقارى بفائدة 8% متناقصة بشرط لا تزيد قيمة الوحدة عن 2.5 مليون جنيه.

- الدخل الشهري:

في مبادرة الـ 3% يكون الدخل الشهري للأعزب أقل من 10 آلاف جنيه و14 ألف جنيه للمتزوج، ولو مرتب المتقدم أكبر من ذلك يستفيد من مبادرة 8% بشرط لا يزيد الدخل الشهري عن 40 ألف جنيه للأعزب و50 ألف جنيه للمتزوج.

- مواصفات الشقق:

في المبادرتين لابد أن تكون الوحدة كاملة التشطيب وسكنية وجاهزة للمعيشة، وليس بها أي مخالفات عقارية أو مالية، وبعد التعديلات الجديدة أصبح لا يوجد حد أقصى لمساحة الوحدة.

- مقدم الحجز:

يتراوح مقدم الحجز في مبادرة الـ3% بين 10% لمحدودي الدخل و15% كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة الذي لايزيد عن 1.1 مليون جنيه، أو 20% كحد أدني من إجمالي قيمة الوحدة السكنية التي يتجاوز سعرها عن 1.1 مليون جنيه، أما في مبادرة 8% لاتقل عن 20% من إجمالي قيمة الوحدة.

- حجم التمويل:

حجم التمويل في مبادرة الـ3% يصل لـ100 مليار جنيه وبدأ تنفيذها في 13 يوليو الماضي، أما مبادرة الـ8% بـ50 مليار جنيه وبدأت منذ نهاية عام 2019

مدة التمويل:

في مبادرة الـ3% الحد الأقصى لمدة تمويل الوحدة 30 سنة، كما يمكن تمويل أصحاب المعاشات حتى سن الـ75%، أما مبادرة في مبادرة الـ8% الحد الأقصى لتمويل الوحدة 25 سنة.

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