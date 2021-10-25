مع دخول الشتاء.. 7 معلومات عن السخان الشمسي

كتب- محمد صلاح:

أيام قليلة تفصل المصريين عن اقتراب دخول فصل الشتاء؛ ما يتطلب زيادة استعمال السخان الكهربائي؛ لاستخدامه في عملية تسخين المياه لمواجهة برودة الجو، وهو ما ينتج عنه ارتفاع استهلاك المواطنين من الطاقة الكهربائية وبالتالي زيادة فاتورة الكهرباء.

وظهر عدد من الحلول لترشيد استهلاك الكهرباء والاعتماد على مصادر بديلة من السخان الكهربائي؛ وأبرزها السخان الكهربائي الشمسىي الذي يعتمد على التسخين بالطاقة الشمسية.

ويستعرض "مصراوي" في التقرير التالي 7 معلومات عن السخان الشمسي، وأبرز مزاياه:

السخان الشمسي هو عبارة عن سخان يقوم بتحويل الطاقة الشمسية وأشعة الشمس إلى حرارة تُستخدم في تسخين المياه.

مميزات السخان الشمسي:

1- يتميز السخان الشمسى بالكفاءة العالية لامتصاص وتخزين الحرارة.

2- يتميز بسرعة وسهولة التركيب والصيانة.

3- يوفر في استهلاك الكهرباء.

4- يحقق الأمان بتجنب مخاطر الحرائق والاختناقات الناجمة عن استخدام سخانات الغاز والكهرباء.

5- يحافظ على الشكل الداخلي بالمطابخ والحمامات وتوفير المساحات الداخلية.

6– يمكن استخدام سخان واحد لعدد من الوحدات (حمامات ومطابخ)؛ لأكثر من شقة.

7- يوجد سعات مختلفة لسخانات الطاقة الشمسية تناسب جميع الاحتياجات والاستخدامات.