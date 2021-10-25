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​​الأوقاف: افتتاح 12 مسجدًا في 6 محافظات الجمعة

01:49 ص الإثنين 25 أكتوبر 2021
​​الأوقاف: افتتاح 12 مسجدًا في 6 محافظات الجمعة

وزارة الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 12 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا وصيانة وترميمًا، الجمعة المقبلة، ضمن اهتمامها ببيوت الله (عز وجل) معنى ومبنى.

وأوضحت الأوقاف في بيان لها، الأحد، أن إجمالي ما تم افتتاحه من1/ 7/ 2021م حتى تاريخه 258 مسجدًا، منها231 إحلالًا وتجديدًا، و27 صيانة وترميمًا.

وأشارت إلى أن المساجد الجديدة هي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الشرقية
1. النصر – فرشلة – م. أبو عمر
2. النور الكبير – كشك – ديرب نجم
3. أبو غياتي – الحلوات – الإبراهيمية
4. الشلح – الملاك – أبو حماد
مديرية أوقاف البحيرة
5. الشرقي سليم موسى – الحاجر – سيدي غازي
6. عبد الغفار قرية الدفراوي - شبراخيت
مديرية أوقاف القليوبية
7. الشرقي – الجعافرة – شبين القناطر
8. الحسيني فهمي – ناي - قليوب
مديرية أوقاف المنيا
9. أحمد خالد – بني خالد - سمالوط
مديرية أوقاف المنيا.
10. السلام – جريس – مركز أشمون
مديرية أوقاف أسوان
11. إمبركاب – قرية إمبركاب – كلابشة – نصر النوبة
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف المنوفية
1. سيدي خميس – شبين الكوم

وزارة الأوقاف افتتاح مساجد محافظات الجمهورية

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