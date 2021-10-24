​"صناعة الشيوخ": قانون تنظيم النفاذ للموارد الإحيائية يحافظ على ثروات مصر الطبيعية

كتب- نشأت علي:

قال النائب تيسير مطر، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون تنظيم النفاذ للموارد الإحيائية يحمي الموارد الإحيائية لمصر والقرصنة عليها ويحافظ على ثروات مصر الطبيعية.

وأعلن مطر، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، موجهًا تحية إلى الحكومة على إعداد مشروع القانون واللجان النوعية بالغرفة الثانية للبرلمان .

وأكد النائب أن القانون يحتوي على مصطلحات وألفاظ في غاية الأهمية، ويعد خطة مهمة لمصر تدفعها إلى الأمام لاتفاقيات دولية أخرى، مشيرًا إلى أن الدستور ينص على أن تلتزم الدولة بحماية مواردها الإحيائية .

وأوضح مطر أن مصر وقعت على اتفاقية سنة 1994 وحتى الآن لم تفعَّل، مؤكدًا أن مشروع القانون يعد إنجازًا جديدًا للرئيس السيسي في ظل بناء الجمهورية الجديدة .

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