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الإفتاء تحسم الجدل بشأن استخدام عضو الخنزير في التداوي

10:48 م الأحد 24 أكتوبر 2021
الإفتاء تحسم الجدل بشأن استخدام عضو الخنزير في التداوي

دار الإفتاء المصرية

كتب- محمود مصطفى:

أكدت دار الإفتاء المصرية، ان الأصل في التداوي أنه مشروع، ولكن لا يستخدم فيه عضو من الخنزير إلا إذا لم يوجد ما يقوم مقامه وقامت حاجة إلى ذلك.

وأوضحت دار الإفتاء، في بيان لها، أنه إذا لم يوجد ما يقوم مقامه عضو الخنزير فلا حرج في التداوي به في هذه الحالة؛ لأن حفظ النفس مقصد شرعي مطلوب.

يأتي ذلك ضمن حملة "اعرف الصح" التي أطلقتها دار الإفتاء المصرية، لتصحيح المفاهيم الخاطئة.

دار الإفتاء المصرية استخدام عضو الخنزير التداوي

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