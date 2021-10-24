الإفتاء تحسم الجدل بشأن استخدام عضو الخنزير في التداوي

كتب- محمود مصطفى:

أكدت دار الإفتاء المصرية، ان الأصل في التداوي أنه مشروع، ولكن لا يستخدم فيه عضو من الخنزير إلا إذا لم يوجد ما يقوم مقامه وقامت حاجة إلى ذلك.

وأوضحت دار الإفتاء، في بيان لها، أنه إذا لم يوجد ما يقوم مقامه عضو الخنزير فلا حرج في التداوي به في هذه الحالة؛ لأن حفظ النفس مقصد شرعي مطلوب.

يأتي ذلك ضمن حملة "اعرف الصح" التي أطلقتها دار الإفتاء المصرية، لتصحيح المفاهيم الخاطئة.