"لو حاجز أرض من 2017".. الإسكان تمنح فرصة لاستكمال مقدمات الحجز (ِمواعيد وشروط)

كتب- محمد عبدالناصر:

وافقت هيئة المجتمعات العمرانية على منح مهلة شهرين بداية من اليوم، لاستكمال سداد مقدمات حجز قطع الأراضي السكنية الصغيرة التي تم طرحها بنظامي القرعة العلنية أو بأسبقية الحجز online، اعتبارًا من عام 2017.

وجاءت تفاصيل الاستفادة من هذه المهلة على النحو التالي:

المستفيدون:

المواطنين المخصص لهم قطع أراضٍ سكنية صغيرة، والتي تم طرحها بنظام القرعة العلنية أو بأسبقية الحجز online اعتبارًا من عام 2017، ولم يتمكنوا من استكمال مقدمات الحجز، لكن حاجزي الإسكان الاجتماعي لن يستفيدوا من هذه المنحة الجديدة.

الاستفادة من المهلة:

- للمواطنين راغبي الاستفادة من هذه المهلة يتم تقديم الطلبات لجهاز المدينة التابع له القطعة للتعامل عليها بالأسعار المعمول بها حاليا.

الشروط:

- تكون قطعة الأرض شاغرة ولم يتم تخصيصها للغير.

- يكون مقدم الحجز ما زال تحت حساب قطعة الأرض حتى تاريخ الإعلان.

- التنازل عن كافة الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة إن وجدت.

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