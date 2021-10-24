التعاطي انخفض لـ1.5%.. صندوق مكافحة الإدمان: فحص 15 ألف سائق مدارس سنويًا

(مصراوي):

قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن حملات الكشف على المخدرات بين سائقي الحافلات المدرسية مستمرة منذ 2017، ويشارك فيها الصندوق والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والإدارة العامة للمرور، ووزارة التربية والتعليم، والأمانة العامة للصحة النفسية.

وأضاف عثمان، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أنه منذ بداية الحملات، يتم فحص 15 ألف سائق كمتوسط سنوي للفحص، متابعًا: "نسبة التعاطي في البداية كانت 12%، والآن وبعد الكشف على 12 ألف سائق، انخفضت النسبة إلى 1.5% بين سائقى الحافلات المدرسية".

وتابع: "فحصنا 800 سائق خلال الأسبوع الأول من الدراسة، على مستوى 6 محافظات، وتبين إيجابية 12 بينهم وتم إحالتهم للنيابة العامة، ونناشد كل أولياء الأمور التواصل معنا على رقم 16022 حال الاشتباه في أي سائق يتعاطى المخدرات".

وأشار إلى تكثيف الحملات في الفترة المقبلة، ليس فقط على سائقي الحافلات المدرسية، ولكن سيكون هناك كشف بين السائقين المهنيين على مستوى الجمهورية، ومنذ بداية العام الحالي تم فحص 83 ألف سائق على الطرق السريعة والداخلية.

مضيفًا: "حملات الكشف على الجهاز الإداري للدولة تسير على قدم وساق، وحتى الآن تم فحص 400 ألف موظف، وعندما بدأنا الحملات على الموظفين كانت النسبة 8%، والآن انخفضت إلى 2%، وبداية من 15 ديسمبر المقبل سيتم فصل الموظف متعاطي المخدرات".