"فولكس وسبورتاج".. حماية المستهلك يكشف تفاصيل 3 شكاوى سيارات تدخل فيها الجهاز

كتب- محمد سامي:

أصدر جهاز حماية المستهلك خلال الأيام الماضية عدة تعيلمات لمعارض السيارات الجديدة والوكلاء بشأن الأسعار والتسليم وغيرها من الأمور التي أثارت الجدل خلال الفترة الماضية.

وأضاف بيان من الجهاز، اليوم الأحد، أنه تم إجراء عدد من التحركات تجاه عدد من الشكاوى الخاصة بالسيارات، وجاءت الضوابط كالآتي:

الجهاز رصد شكوى من مواطن متضرر من إعوجاج في إطار سيارة ياباني، وتم التواصل معه وتم استبدال 9800 إطار سيارة في حينه وتم إعدام الإطارات المعيبة.

وفي سبتمبر الماضي استدعى الجهاز أصحاب سيارات كيا أصحاب موديلات "سبورتاج"، لإصدار سنوات من العام 2016 حتى 2021، للكشف على السيارة وحالتها، إجراءات الجهاز الوقائية للتأكد من جودة السيارات.

الجهاز في حالة وجود ما يستدعي الشكوى من خلال الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك.

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