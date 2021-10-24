من شهرين لعام ونصف.. الصحة تعلن جدول تطعيمات شلل الأطفال

كتب- أحمد جمعة:

نشرت وزارة الصحة والسكان على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جدول التطعيمات الروتينية ضد مرض شلل الأطفال، للأطفال من عمر شهرين حتى عمر عام ونصف.

وطالبت الوزارة كل أب وأم التأكد من تطعيم أطفالهم ضد مرض شلل الأطفال بالتطعيمات الروتينية، وخلال الحملات القومية التي تطلقها وزارة الصحة والسكان.