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من شهرين لعام ونصف.. الصحة تعلن جدول تطعيمات شلل الأطفال

08:37 م الأحد 24 أكتوبر 2021
من شهرين لعام ونصف.. الصحة تعلن جدول تطعيمات شلل الأطفال

التطعيم ضد شلل الأطفال - أرشيفية

كتب- أحمد جمعة:

نشرت وزارة الصحة والسكان على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جدول التطعيمات الروتينية ضد مرض شلل الأطفال، للأطفال من عمر شهرين حتى عمر عام ونصف.

وطالبت الوزارة كل أب وأم التأكد من تطعيم أطفالهم ضد مرض شلل الأطفال بالتطعيمات الروتينية، وخلال الحملات القومية التي تطلقها وزارة الصحة والسكان.

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جدول تطعيمات شلل الأطفال تطعيمات شلل الأطفال وزارة الصحة فيسبوك

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