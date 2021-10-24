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حبس وغرامة.. حماية المستهلك: ملصق بالسيارة يتضمن السعر والمواصفات بداية من نوفمبر

06:23 م الأحد 24 أكتوبر 2021
حبس وغرامة.. حماية المستهلك: ملصق بالسيارة يتضمن السعر والمواصفات بداية من نوفمبر

الملصق الإلكتروني للسيارات

كتب- محمد سامي:

أصدر جهاز حماية المستهلك خلال الأيام الماضية عدة تعيلمات لمعارض السيارات الجديدة والوكلاء بشأن الأسعار والتسليم وغيرها من الأمور التي أثارت الجدل خلال الفترة الماضية.

وأضاف بيان من الجهاز، اليوم الأحد، أنه تم إجراء عدد من التحركات تجاه عدد من الشكاوى الخاصة بالسيارات، وجاءت الضوابط كالآتي:

- اعتبارًا من منتصف نوفمبر المقبل لن يوجد سيارة بدون ملصق يتضمن سعر السيارة ومواصفتها ومن يخالف ذلك سيتم تحرير محضر ضده وإحالته إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيث تصل العقوبة لبعض المخالفات إلى 2 مليون جنيه وفقًا للقانون الذي ألزم المورد بضرورة إعلام المستهلك بكافة البيانات الجوهرية عن المنتجات، وبصفة خاصة مصدر المنتج وثمنه، كما يلتزم المورد بأن يتضمن الإعلان عن المنتج أو الخدمة تحديد السعر الشامل لكافة ما يفرضه القانون من ضرائب أو أية فرائض مالية أخرى.

- لن يتم التعامل على سيارات فولكس واجن، باعتبارها سيارات جديدة بناء على الحادث على الطريق الأوسطي، وتم مخاطبة الشركة التي حصرت السيارات المتضررة تمهيدًا لتعويضها. ​

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