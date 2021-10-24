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السعر المعلن والأوفربرايس.. 3 تعليمات عاجلة من حماية المستهلك بشأن أسعار السيارات

06:18 م الأحد 24 أكتوبر 2021
السعر المعلن والأوفربرايس.. 3 تعليمات عاجلة من حماية المستهلك بشأن أسعار السيارات

أسعار السيارات

كتب- محمد سامي:

أصدر جهاز حماية المستهلك خلال الأيام الماضية عدة تعيلمات عاجلة لمعارض السيارات الجديدة والوكلاء بشأن الأسعار والتسليم وغيرها من الأمور التي أثارت الجدل خلال الفترة الماضية.

وأضاف بيان من الجهاز، اليوم الأحد، أنه تم إجراء عدد من التحركات تجاه عدد من الشكاوى الخاصة بالسيارات، وجاءت الضوابط كالآتي:

1- أن السعر المعلن يجب أن يكون هو نفسه السعر المباع به للمستهلك دون إضافة أي أعباء مالية أخرى.

2- إذا جاء موعد التسليم طبقًا للمذكور في إيصال الحجز، ولم يتم التسليم يحق للمستهلك استرداد المبلغ الذي دفعه مضافًا إليه فائدة البنك المركزي، من تاريخ الحجز أو إحالة الموضوع للنيابة بناء على رغبة الشاكي.

3- التصدي لظاهرة "الأوفربرايس" وهي عدم لجوء البعض لإضافة مبلغ إضافي يتم إقراره على السعر الرسمي للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفوري للعملاء ولعدم الدخول في قوائم الانتظار.

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