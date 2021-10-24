صالون الأوبرا الثقافي يفتتح موسمه الفنى بلقاء مع مبدعات

توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى للآثار والأعلى للجامعات

(مصراوي):

يفتتح صالون الأوبرا الثقافي موسمه الجديد بلقاء مميز تحت عنوان "مبدعات"، في السابعة مساء الأربعاء 27 أكتوبر علي المسرح الصغير.

ويستضيف الصالون 4 أديبات هن آيات عبد المنعم، إيمان عنان، شاهيناز الفقي، ميرفت البربري، ويديره الفنان أمين الصيرفي، ويتخلله فقرات فنية يقدمها كل من الموسيقار هاني نديم (بيانو)، نهال محمد (كمان) ومصطفي بيومي إيقاع.

يدور الحوار حول تجارب الضيفات الإبداعية ومؤلفاتهن التى تتنوع بين القصة القصيرة، الرواية، والقصائد النثرية الى جانب عدد من قضايا الأدب والسرد.