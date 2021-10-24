"الثقافة": إشادة ألمانية بتطور معرض القاهرة الدولي للكتاب

(مصراوي):

عقد الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، ويورجين بوس المدير التنفيذي لمعرض فرانكفورت، والدكتور أحمد بهي الدين نائب رئيس الهيئة وكلاوديا كايزر نائبة مدير معرض فرانكفورت، اجتماعا رسميا، ضمن فعاليات مشاركة الهيئة في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، في دورته الثالثة والسبعين.

وقدم الحاج علي، التهنئة للجانب الألماني على إقامة المعرض في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم وكونه المعرض الأول بعد جائحة كوفيد 19.

ومن جانبه رحب الجانب الألماني بالمشاركة المصرية بالمعرض والتي تشهد تطورًا لافتًا خلال السنوات الماضية.

كما أشاد الجانب الألماني كذلك بالتطور الذي شهده معرض القاهرة الدولي للكتاب منذ يوبيله الذهبي والذي حقق نقلة نوعية به تعد بداية عهد جديد للمعرض.

وأشار إلى أهمية البرامج المهنية كالبرنامج المهنى للناشرين والذي يضم ناشرين من مختلف دول العالم، مما يدعم صناعة النشر وأحدث ما توصلت إليه في أنحاء العالم.

كما تطرق الاجتماع إلى بحث ودراسة الأفكار والسبل التي يمكن البناء عليها للتعاون المستقبلي والتبادل الثقافي بين البلدين.

وأخيرا وجه الحاج علي، الدعوة للجانب الألماني للحضور والمشاركة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته القادمة والمقرر انعقادها في 26 يناير 2022.