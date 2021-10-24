الجيزة تنشر فيديو توضيحي لمسار التحويلة الثانية البديلة لشارع الهرم

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، تجهيز عدد من التحويلات المرورية للتسهيل على المواطنين، عقب الغلق الكلي لشارع الأهرام في الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية اتجاه ميدان الجيزة بتقاطعه مع المريوطية، لتنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق.

ونشرت المحافظة، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" فيديو توضيحي لمسار التحويلة المرورية الثانية البديلة عن شارع الهرم لحركة المركبات القادمة من اللبيني والمريوطية والمنصورية والشوارع الفرعية.

وجهزت المحافظة، تحويلة مرورية جديدة لحركة المركبات القادمة من محـور اللبيني وكافة الشوارع الفرعية القادمة من المنطقة المحصورة بين تقاطع شارع الأهرام مع طريق المنصورية حتى تقاطعه مع طريق المريوطية والتي تبلغ طولها ما يقرب من (٩٠٠ م).

وشملت التحويلة ما يلي:

- السير بشارع الأهرام حتى موقع الغلق الكلي "موقع محطة المريوطية" بتقاطع شارع الأهرام مع طريق المريوطية.

- الدخول يمينا (إجباري) اتجاه طريق المريوطية ثم السير حتى كوبري العروبة (دوران أعلى ترعة المريوطية) والدوران والعودة لطريق المريوطية مرة أخرى والسير حتى تقاطعه مع محور ترسا ثم الدخول يمينا اتجاه محور ترسا والسير اتجاه شارع الأهرام عن طريق شارع نعمة الله.