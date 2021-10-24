مصر للطيران الناقل الرسمي لأسبوع القاهرة للمياه في نسخته الرابعة

كتب - محمد عبيد:

شاركت شركة مصر للطيران بدور الناقل الرسمي، لضيوف مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه، وذلك في نسخته الرابعة في الفترة من 24-28 أكتوبر الجاري بالقاهرة، بتنظيم من وزارة الموارد المائية والرى، وضمن اهتمام الشركة الوطنية بدعم المؤتمرات التي تهتم بالتنمية المستدامة، وفقًا لتوجيهات وزير الطيران المدني، وبما يتماشي مع إستراتيجية التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة المصرية.

وبحسب بيان، يعد الهدف من إقامة أسبوع المياه فرصة جيدة لتبادل ونقل المعرفة الإقليمية والدولية، لنماذج الأعمال الناجحة بالقطاع العام والخاص، وكذا عقد شراكات مع جهات التمويل التنموية الدولية لصالح مشروعات البنية التحتية في قطاع المياه، حيث يعتبر أسبوع القاهرة للمياه ملتقي دولي للعلماء وصانعي السياسات وخبراء الموارد المائية من جميع انحاء العالم.

وقدمت مصر للطيران كافة التسهيلات والخدمات للمشاركين في المؤتمر من جميع أنحاء العالم.