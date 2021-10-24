الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.. ننشر نص تقرير 2020
كتب- محمد نصار:
أطلقت اللجنة الوطنية الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته، تقرير عام 2020 بشأن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019/2022.
وبين التقرير الصادر الملخص التنفيذي للنتائج المحققة خلال عامي 2019 و2020.
كما تضمن التقرير النتائج التفصيلية المحققة خلال عام 2020.
وجاءت النص الكامل للتقرير على النحو التالي:
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