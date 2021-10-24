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الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.. ننشر نص تقرير 2020

04:29 م الأحد 24 أكتوبر 2021
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.. ننشر نص تقرير 2020

اللجنة الوطنية الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد

كتب- محمد نصار:

أطلقت اللجنة الوطنية الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته، تقرير عام 2020 بشأن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019/2022.

وبين التقرير الصادر الملخص التنفيذي للنتائج المحققة خلال عامي 2019 و2020.

كما تضمن التقرير النتائج التفصيلية المحققة خلال عام 2020.

وجاءت النص الكامل للتقرير على النحو التالي:

الوطنية لمكافحة الفساد الفساد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

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