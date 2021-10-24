غدا.. مصر للطيران تسير 75 رحلة دولية تقل 9 آلاف راكب

كتب - محمد عبيد

تسير شركة مصر للطيران غدا الاثنين، رحلاتها إلى 75 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 9 آلاف راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

قالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة سوف تسير رحلاتها غدا ، بمعدل ٤٧ رحلة دولية إلى كل من (تورنتو، واشنطن، دبي، الكويت، جوبا، بغداد، كازبلانكا، أكرا، تونس، الدوحة، أثينا، مدريد، لندن، نيويورك، باريس، روما، إسطنبول، فرانكفورت، كوبنهاجن، أبوظبي، موسكو، لارنكا، الخرطوم، عمَان، بيروت، نيروبي، الشارقة، أديس أبابا، إربيل)، و٢٣ رحلة داخلية الى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وأبوسمبل)، و٥ رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 9 الاف راكبا .

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.