لمدة 5 أيام.. مستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية تستضيف خبيرًا إنجليزيًّا في جراحة القلب والصدر

لمدة 5 أيام.. مستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية تستضيف خبيرًا إنجليزيًّا في جراحة القلب والصدر
كتب- محمد سامي:
تستضيف مستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية الأستاذ الدكتور وديع ديمتري، خبير جراحة القلب والصدر بجامعة Coventry بالمملكة المتحدة، في الفترة من 12 حتى 16 نوفمبر المقبل؛ يقوم خلالها بإجراء عمليات زرع الشرايين التاجية .
وتستقبل اللجان التحضيرية بمستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية حاليًّا الحالات التي ترغب في العرض على الخبير يومَي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع.
الخبر التالى:غدا.. مصر للطيران تسير 75 رحلة دولية تقل 9 آلاف راكب
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان