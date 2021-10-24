لمدة 5 أيام.. مستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية تستضيف خبيرًا إنجليزيًّا في جراحة القلب والصدر

كتب- محمد سامي:

تستضيف مستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية الأستاذ الدكتور وديع ديمتري، خبير جراحة القلب والصدر بجامعة Coventry بالمملكة المتحدة، في الفترة من 12 حتى 16 نوفمبر المقبل؛ يقوم خلالها بإجراء عمليات زرع الشرايين التاجية .

وتستقبل اللجان التحضيرية بمستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية حاليًّا الحالات التي ترغب في العرض على الخبير يومَي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع.