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لمدة 5 أيام.. مستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية تستضيف خبيرًا إنجليزيًّا في جراحة القلب والصدر

04:17 م الأحد 24 أكتوبر 2021
لمدة 5 أيام.. مستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية تستضيف خبيرًا إنجليزيًّا في جراحة القلب والصدر

مستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية

كتب- محمد سامي:

تستضيف مستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية الأستاذ الدكتور وديع ديمتري، خبير جراحة القلب والصدر بجامعة Coventry بالمملكة المتحدة، في الفترة من 12 حتى 16 نوفمبر المقبل؛ يقوم خلالها بإجراء عمليات زرع الشرايين التاجية .

وتستقبل اللجان التحضيرية بمستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية حاليًّا الحالات التي ترغب في العرض على الخبير يومَي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع.

مستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية الدكتور وديع ديمتري جراحة القلب والصدر جامعة Coventry المملكة المتحدة

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