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وزير التنمية المحلية يشهد افتتاح الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة الرابع للمياه

04:05 م الأحد 24 أكتوبر 2021
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كتب- محمد نصار:

شهد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الجلسة الافتتاحية لفعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه والذي انطلقت فعالياته اليوم بالقاهرة ويعقد خلال الفترة من 24 وحتى 28 أكتوبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وبتنظيم من وزارة الموارد المائية والري تحت عنوان: "المياه والسكان والتغيرات العالمية، التحديات والفرص".

انطلق الأسبوع بمشاركة لفيف من الوزراء وكبار المسؤولين في مجال المياه والقطاعات ذات الصلة من مختلف دول العالم، بالإضافة للعلماء والخبراء والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني وعدد من الشخصيات الدولية.

ويهدف المؤتمر إلى التوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية، والتغيرات المتسارعة التي تطرأ على العالم في استخدامات الأراضي والمناخ كما سيناقش خلال الأسبوع 5 محاور رئيسية هي: التعاون لإدارة الموارد المائية، والأساليب المتقدمة في إدارة المياه، والمياه والمجتمع، والمياه والتغيرات العالمية، والابتكارات وعلوم البيانات المائية.

ويشهد أسبوع القاهرة الرابع للمياه مشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية، وكبار المسؤولين في قطاع المياه.

ويشارك أيضا عدد كبير من العلماء وخبراء المنظمات والمعاهد الدولية، ومنظمات المجتمع المدني، والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم.

كما يشهد الأسبوع حضور 1000 مشارك فعليا، و800 مشارك افتراضيا وعن بُعد، فضلا عن 20 وفدا وزاريا فعليا، و44 وفدا وزاريا بشكل افتراضي.

أسبوع القاهرة الرابع للمياه وزير التنمية المحلية محمود شعراوي وزارة الموارد المائية الرئيس عبدالفتاح السيسي

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