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في قاعدة يونانية.. القوات الجوية المصرية واليونانية تنفذان تدريبا جويا

03:36 م الأحد 24 أكتوبر 2021
في قاعدة يونانية.. القوات الجوية المصرية واليونانية تنفذان تدريبا جويا

القوات المسلحة

كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن القوات المسلحة، إنه في إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكري مع الدول الصديقة والشقيقة نفذت القوات الجوية المصرية واليونانية تدريبا جويا بمشاركة تشكيلات من الطائرات المقاتلة متعددة المهام لكلا الجانبين بإحدى القواعد الجوية اليونانية.

وبحسب بيان، اشتمل التدريب على تنفيذ عدد من الطلعات الجوية المشتركة، والتدريب على مهام العمليات الجوية بعيدة المدى (COMAO) لصقل المهارات وتوحيد المفاهيم العملياتية وتبادل الخبرات بين العناصر المشاركة، والتدريب على إدارة العمليات الجوية تحت مختلف الظروف بكفاءة عالية، وأظهر التدريب مدى ما وصل إليه مقاتلوا القوات الجوية من مستوى إحترافى يؤهلم لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم.

يأتي التدريب امتدادا لسلسلة التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة لكلا البلدين والتى تربطهم أواصر متينة من الشراكة والتعاون في العديد من المجالات المختلفة.​

القوات المسلحة القوات اليونانية تدريب جوي القواعد الجوية اليونانية

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