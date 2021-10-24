اختيار عميد صيدلة حلوان" عضوا في مجلس سياسات التعليم والبحث العلمي

كتب- داليا شبل:

ذكرت جامعة حلوان، أنه تم اختيار الأستاذ الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة بالجامعة عضوا في مجلس سياسات التعليم والبحث العلمي.

جاء ذلك وفقا لما أعلنه الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عقب صدور قرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتشكيل المجالس النوعية، حيث تشكل المجالس النوعية بيت الخبرة العلمي في مصر وهي المسئولة عن وضع الاستراتيجيات وخرائط الطرق في المجالات المختلفة.

وأعرب الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان عن سعادته بهذا القرار ووجه التهنئة إلي الدكتور سامح سرور ، مؤكدا أن جامعة حلوان تفخر دائما بتميز أعضاء هيئة التدريس بها واسهاماتهم على المستوى القومي والدولي، وأن وجود أحد قيادات جامعة حلوان في مجلس سياسات التعليم والبحث العلمي يتيح للجامعة المشاركة في صياغة السياسات الوطنية الخاصة بمجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.

من جانبه، قال الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة بجامعة حلوان إن اختياره لعضوية مجلس سياسات التعليم والبحث العلمي لدورة ثانية هو ثقة كبيرة من جانب الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، مضيفاً أن ذلك سيكون استكمالا لجهود المجلس في دورته السابقة وتواجده فيه كأمين لهذا المجلس.

وأوضح أن مجلس سياسات التعليم والبحث العلمي يلعب دورًا بارزاً في صياغة وطرح مقترحات فيما يخص سياسات التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي والبحث العلمي ومن المنتظر أن يتعاظم دوره مع حركة التطوير في مجال التعليم والبحث العلمي والتي نلمسها جميعا من تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي في جميع مراحله وكذلك التعليم العالي والتنوع فيه واستحداث نظم جديدة مثل الجامعات الأهلية والدولية وما تشمله من برامج جديدة ومتنوعة وكذلك قاطرة البحث العلمي وربطها مع لصناعة ووضع حوافز تسهم في تنمية الابتكار.​