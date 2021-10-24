رئيس المجلس العالمي للمياه: مصر أول من ساهم في إنشاء مجلس المياه

كتب- أحمد مسعد:

أكد رئيس المجلس العالمي للمياه لوي فاشون قوة العلاقات مع مصر، منوها بأن الحكومة المصرية أول من ساهم في إنشاء مجلس المياه.

وقال فاشون - في كلمته خلال جلسة ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه، اليوم الأحد - إن "النيل طالما تدفق وروى مصر والثقافة المصرية، فمصر دولة تعرف مدى خطورة ندرة المياه،، فعالميا المياه تعاني بشكل كبير، ويجب على الإنسانية أن تعيش بشكل يفوق القدرات المائية، حيث يتم إساءة استخدامها في بعض دول العالم".

وأضاف أن الكرة الأرضية لن تستمر في ظل إساءة استخدام المياه، ما يشكل أزمة في الغذاء على سبيل المثال، ووجود صراعات وتوترات بسبب المياه في بعض الدول، مشددا على أن المياه هي المصدر الأول والأساسي الذي يجب حمايته والحفاظ عليه.

وأشار إلى عبقرية مصر في استصلاح الأراضي الصحراوية والتوسع الأفقي عن طريق الامتداد العمراني، موضحا أن مصر استطاعت أن تقوم بري مناطق مختلفة صحراوية وبطرق ري مختلفة، ما يؤدي إلى التنمية، كما أوضح أن قلة الأمطار من العوامل التي تؤدي إلى الجفاف في بعض المناطق، فضلا عن تأثير التغيرات المناخية على التنمية المستدامة وقلة المياه.

ولفت إلى أن هناك بعض الأشياء التي تعتبر عدوا للمياه، مثل الزيادة السكانية، حيث لم يعد الأمر خيارا، ويجب بذل مجهودات كبيرة للحفاظ على كل قطرة مياه، مشيرا إلى مشروعات المياه التي نفذتها مصر خلال الفترة الماضية من محطات معالجة ومشروعات الري الحديث، مؤكدا أن استخدام التقدم التكنولوجي لمواجهة تحديات ندرة المياه لم يعد خيارا.

ويعقد أسبوع القاهرة للمياه للعام الرابع على التوالي تحت عنوان (المياه والسكان والتغيرات العالمية.. التحديات والفرص)، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة واسعة من نحو 1000 مشارك و300 متحدث دولي و50 منظمة عاملة في مجال المياه، فضلا عن الوفود الرسمية.

وتتضمن فعاليات الأسبوع، تنظيم العديد من الجلسات رفيعة المستوى، منها "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه 2023، والاجتماع المشترك لوزراء المياه والزراعة في الدول العربية، والاجتماع المشترك لكبار المسئولين بوزارات المياه والزراعة لعدد من الدول العربية.

ويتضمن الأسبوع عددا من الأحداث الجانبية، من أهمها: المنتدى الرابع للشباب الأفارقة المتخصصين في المياه، ومنتدى حوكمة المياه والاستثمار الأوروبي، ومنتدى الاستثمار الأفريقي الأوروبي، وورشة عمل تمويل مشروعات المياه التي ينظمها بنك الاستثمار الأوروبي.​