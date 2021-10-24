هل يتأثر الطقس في مصر ببركان لا بالما؟ الأرصاد توضح

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع تأثيرات ثورة بركان لا بالما بجزر الكناري وما قد تخلفه من أمطار حامضية وتركيزات عالية من ثاني أكسيد الكبريت، وتأثيره على مصر.

جاء ذلك خلال، مؤتمر علمي صحفي مشترك بين معهد البحوث الفلكية، وجهاز شؤون البيئة والهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن ما يثار عن الانبعاثات الغازية الناتجة من بركان لا بالما والوضع الجيولوجي والزلزالي والمخاطر المترتبة على ذلك.

وقال شاهين، في كلمته خلال مؤتمر، إن الأجواء على مصر بالتزامن مع اتجاهات الرياح سواء على الأرض أو طبقات الجو العليا أو على مستوى الغلاف الجوي، مستقرة تماما ولا داعي للقلق.

وأضاف شاهين قائلا: "أحب أطمن كل المواطنين بأن مصر آمنة من الانبعاثات الغازية سواء في إيطاليا أو الكاريبي"، لافتا إلى أن تعرض مصر لكتل هوائية من جنوب أوروبا بعيد تماما عن البركان في إيطاليا أو الكاريبي.

وعن الكتل الهوائية الموجود ة في عمود الهواء، أوضح أن هناك مرتفع جوي يمنع الكتل الهوائية في المحيط الأطلنطي للوصول إلى مصر خلال الساعات المقبلة، وهناك سحب على مصر تعمل على سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية لكنها خالية من أي مشكل حمضية.

وأشار شاهين، إلى أنه خلال الـ72 المقبلة وباقي الأيام الأسبوع، تشهد مصر استقرارا في الأحوال الجوية واعتدال في الحرارة والكتل الهوائية خالية من الانبعاثات الهوائية.

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