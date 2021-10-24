القوى العاملة: تعيين 769 شابا وتحرير 125 محضراً لمنشآت مخالفة بالمنيا

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة المنيا، 769 شاباً بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من بين راغبي العمل المسجلين بهذه المكاتب وعددهم 2507 شاباً، وتوفير 461 فرصة عمل.

وقال الوزير، إن المديرية قامت في مجال التدريب المهني، بتقييم 11 دورة تدريبية بمراكز التدريب المهني التابعة للمديرية، ووحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرى المحافظة، كما قامت باستخراج 1163 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة.

وقال وليد الإمام مدير المديرية - في تقريره الشهري للوزير- إنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر سبتمبر الماضي بالتفتيش على 480 منشأة، فضلا عن القيام بـ 11 حملة تفتيشية، وأسفر عنها تحرير 154 محضر سلامة وصحة مهنية و 11 حالة غلق إداري و 17 ندوة توعية (إعرف واحمي نفسك) ، فضلاً عن بحث 69 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية.

وفى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً، صرفت المديرية 42 منحة مولود جديد بإجمالي 86 ألف جنيه، و 14 منحة زواج بـ 42 ألف جنيه، و6 منح وفاة أقارب من الدرجة الأولي بمبلغ 12 ألف جنيه، فضلاً عن تقديم الرعاية الصحية (علاج - عمليات جراحية صغرى ) لـ 16 عاملا من المسجلين بالإدارة بإجمالي 39 ألفاً و 71 جنيها.

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال التفتيش العمالي، قامت المديرية بالتفتيش على 929 منشأة دوري وحملات يعمل بها 2535 عاملاً، وأسفر عن تحرير 125 محضراً للمنشآت المخالفة، وعقد 11 ندوة توعية للعمال، كما تلقت المديرية 18 شكوى عمالية، تم إحالة 9 شكاوى منها للقضاء و9 شكاوى أخرى ما زالت تحت البحث.

أما عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي، بالتفتيش على ومتابعة 220 منشأة.