وزيرة الثقافة: أكاديمية الفنون بروما بوابة ذهبية لعبور الإبداع المصري إلى أوروبا

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كتب- مصراوي:

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إن الأكاديمية المصرية للفنون بروما أحد أهم جسور التواصل بين مصر وإيطاليا وبوابة ذهبية لعبور الإبداع المصرى إلى أوروبا، مضيفة أنه منذ تأسيسها نجحت في إبراز التأثيرات الفكرية والفنية المتبادلة بين البلدين الصديقين.

وأوضحت عبدالدايم، في تصريح اليوم الأحد بمناسبة إطلاق الموسم الثقافي الجديد للأكاديمية تحت شعار "مصر-إيطاليا ثقافة وحضارة- آفاق مشتركة"، أن الموسم الثقافي الجديد يلقى الضوء على القواسم المشتركة بين مصر وإيطاليا حضارياً وثقافياً وفنياً ويشمل العديد من الفعاليات المميزة والمتنوعة.

يشار إلى أن حفل افتتاح الموسم الجديد للأكاديمية المصرية للفنون بروما شهده الوزير مفوض ناجي غابة القائم بأعمال السفير المصري بإيطاليا وعدد من الدبلوماسيين المصريين والعرب والمستشارين الثقافيين ومديري الأكاديمية الفنية المناظرة بروما والعديد من أبناء الجالية المصرية والجمهور الإيطالي والذين أبدوا انبهارهم وإعجابهم الشديد بالفقرات التى تم خلالها الاحتفاء بمدينة بورسعيد - عاصمة الثقافة المصرية حيث اقيم معرضا للوثائق التاريخية الخاصة بتأسيس بورسعيد وقناة السويس بالتعاون مع دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيڤين موسي.

كما تم عرض فيلم وثائقي عن المدينة الباسلة من إعداد الأكاديمية تضمن أهميتها التاريخية وأهم معالمها و تناول التأثيرات الإيطالية علي العمران ببعض أحياء المدينة، وكذلك نبذة عن قناة السويس الجديدة مع التركيز علي الجانب التنموي والإقتصادي والاستثماري بها.

واختتم الحفل بعروض لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، والتي لاقت تجاوباً رائعاً من الحضور.​