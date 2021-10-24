شعراوي يهنئ محافظة دمياط بحصولها على جائزة اليونسكو لمدن التعلم 2021

كتب- محمد نصار:

وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، التهنئة لمحافظ دمياط بمناسبة حصول محافظة دمياط على جائزة اليونسكو لمدن التعلم 2021 ضمن 10 مدن حول العالم تم اختيارهم من قبل معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة بناء على توصية من هيئة محلفين مستقلة تضم خبراء دوليين.

وأعلنت منال عوض، محافظ دمياط، حصول المحافظة على الجائزة، ومن المقرر الإعلان عن ذلك واستعراض ما حققته دمياط والمدن الفائزة من إنجازات بارزة في مجال التعلم مدى الحياة خلال المؤتمر الدولي الخامس لمدن التعلم الذي سينظمه المعهد بجمهورية كوريا، حيث ستشارك محافظ دمياط في جلساته التي ستعقد في الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر الجاري.

وأشارت منال عوض إلى أن دمياط قد انضمت إلى شبكة اليونسكو لمدن التعلم في عام 2019، منوهة بأن هناك خطوات ملموسة حققتها دمياط لتعزيز برامج التنمية المستدامة والنهوض بها وتنمية المهارات الأساسية إلى جانب دعم ملفات وبرامج المرأة والصحة والتعليم والشباب والرياضة والأمومة والطفولة وذلك بالتعاون مع الأجهزة المعنية والثقافية لتنفيذ استراتيجية التعلم مدى الحياة.

كما أشارت إلى أنه خلال المؤتمر سيتم تسليط الضوء حول مشروع "المدينة الصديقة للنساء" والتي تم إنشائها كثاني مشروع على مستوى الجمهورية لتنمية مهارات السيدات وتدريبهن على الحرف المختلفة وآليات دراسات الجدوى من المشروعات لجعلهن رائدات أعمال إلى جانب ما يتيحه المشروع الذي كان يواجه تحديًا كبيرًا لإنشائه خلال جائحة كورونا، من جانب ثقافي للسيدات وأطفالهن وذلك لوقوع المدينة بمحيط مكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج.