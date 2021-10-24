بعد الموافقة المبدئية.. تنسيقية الأحزاب تتقدم بتعديلات على قانون الموارد الإحيائية

كتب- نشأت علي:

أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمجلس الشيوخ، تقدمها بتعديلات على قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية، لتعلن عبر النائب علاء مصطفى عضو التنسيقية عن حزب الإصلاح والنهضة، موافقتها المبدئية على القانون، مع التقدم بعدة تعديلات عند المناقشات التفصيلية.

وكشف مصطفى أن الحكومة بذلت جهدًا مشكورًا في قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية، مشيدًا بأن النائبة عن التنسيقية نهى أحمد زكي، باتت أول سيدة تحت قبة الشيوخ، تتولى مقرر أصلي للجنة الطاقة والبيئة لنظر ودراسة قانون مهم كتنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية.

واستطرد عضو الشيوخ: هيئة مكتب لجنة الطاقة كانت لها بصمة واضحة في القانون الذي يأتي دوره بالغ الأهمية في الحفاظ على الموارد الطبيعية للدولة، وسد فجوة تشريعية مهمة، ومحققًا لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

واختتم النائب: باسم نواب التنسيقية نوافق على القانون، مع الاحتفاظ بحق التقدم بعدة تعديلات عند المناقشات التفصيلية.

وكانت لجان مجلس الشيوخ المعنية قد أكدت أن الموارد الطبيعية تمثل ثروات رئيسية للأجيال الحالية والقادمة واحتياطيًّا استراتيجيًّا للدولة، ويجب العمل على حماية تلك الموارد ورفع كفاءتها والسعي للربط بين صون الموارد وتنميتها كقاعدة وطنية للتنمية والاستثمار المتواصل.

وأشار تقرير صادر عن اللجان إلى أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة في مسيرة الوطن نحو الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها وعدم استنزافها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.

ولفت التقرير إلى أن المشروع بمثابة حائط صد وطني مانع لاستيلاء الغير على موارد الدولة الإحيائية والجينية وأصولها الوراثية ومعارفها التقليدية دون مقابل، وأداة مهمة لكفالة حقوق مصر في مواردها وما ينتج عنها من منافع نتيجة تطويرها واستخدامها من قِبل الغير.