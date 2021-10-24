وزير الري: المياه إرث الإنسانية المشترك وأهم حق من حقوق الإنسان

كتب- مصراوي:

انطلقت فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه، اليوم الأحد، تحت شعار "المياه والسكان والتغيرات العالمية.. التحديات والفرص"، الذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضور عدد كبير من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسؤولين في قطاع المياه والعلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني، بحضور ١٠٠٠ مشارك فعلي ، و٨٠٠ مشارك افتراضي عن بعد، وحضور عدد ٢٠ وفدًا وزاريًّا ومشاركة ٤٤ وفدًا وزاريًّا بشكل افتراضي.

وألقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، كلمة نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رحب فيها بجميع الحضور في مصر التي تستضيف للعام الرابع على التوالي هذا المؤتمر الدولي المهم المعني بقضية المياه.

وأشار عبد العاطي أن العالم أدرك أن المياه هي الحياة، وأنها عماد التنمية المستدامة؛ ولكنها في الوقت ذاته تعد أحد أهم التحديات التي تواجهنا؛ حيث يشهد العالم العديد من التغيرات، مثل التغيرات المناخية والتحضر السريع وارتفاع معدلات الزيادة السكانية والهجرة وعدم الاستقرار في بعض الدول، بالإضافة إلى جائحة فيروس كورونا.

وأشار وزير الري إلى أهمية تضافر جهود دول العالم المختلفة للتعامل مع التحديات المتعلقة بالمورد الأكثر ندرة والأكثر أهمية على الإطلاق وهو المياه؛ فدون هذا التعاون لن تكون هناك دولة قادرة على مواجهة هذه التحديات منفردة، لأننا نعيش في عالم واحد ومصير مشترك.

وأوضح عبد العاطي أن مصر تعاني عجزاً مائياً يبلغ ٩٠% من مواردها المتجددة وتعيد استخدام ٣٥% من تلك الموارد لسد الفجوة المائية، ومصر تعد واحدة من أكثر الدول المعرضة لتأثير التغيرات المناخية مثل ارتفاع منسوب سطح البحر والذي قد يعرض ثلث الدلتا للغرق أو موجات الحرارة العالية أو التغير في إيراد نهر النيل.

وأوضح وزير الري أن الدولة المصرية ممثلة في وزارة الموارد المائية والري والوزارات المعنية بقطاع المياه قامت بتنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى واستخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه، في إطار تنفيذ خطتها القومية للموارد المائية والتي تستند إلى أربعة محاور هي تحسين نوعية المياه وترشيد استخدامات المياه وتنمية الموارد المائية وتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ هذه الخطة.

وأشار عبد العاطي إلى أن مصر تحرص على تعزيز التعاون مع كل الدول؛ خصوصًا الدول الإفريقية، حيث تقوم مصر بتنفيذ العديد من المشروعات التنموية بهذه الدول، بالإضافة إلى تقديم العديد من الدورات التدريبية في مجال المياه.

وأكد وزير الري أن المياه هي الإرث المشترك للإنسانية وهي أهم حق من حقوق الإنسان عبر العصور؛ الأمر الذي يدفعنا لأن نعمل جاهدين لاستكمال مسيرة التنمية وتحويل التحديات لفرص للتعاون تجنباً للصراعات، حيث وهبنا الله نعمة المياه لنحافظ عليها، ولتكون سبباً لرخاء الأمم وضمان حياة كريمة للأجيال القادمة.