"طاقة الشيوخ": قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية يدعم خزانة الدولة بنحو مليار دولار سنويًّا

كتب- نشأت علي:

قال عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، يمثل أهمية كبيرة في الإضافة إلى الناتج المحلي موردًا مهمًّا من الموارد المالية التي تصب في الخزانة العامة للدولة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبي لجنة الزراعة والري والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.

وأشار عبد الخالق عياد إلى أن الدخل المحلي نتيجة هذا القانون قد يصل إلى المليار دولار سنويًّا، مؤكدًا أن مصر لم يكن لها قانون من قبل في هذا الشأن.

وقال النائب، في كلمته خلال الجلسة العامة: حبا الله مصر موقعًا متميزًا وكان قبلة الشرق والغرب في التجارة العالمية، وحباها أرضًا طيبة ومناخًا تُصالح فيه الطبيعة الإنسان، مشددًا على أهمية تعظيم الاستفادة من هذه الموارد.

وأوضح عياد أن مصر بها ما يزيد على 130 موردًا من الموارد الطبيعية التي يحتاج إليها العالم في صناعات الأدوية والزينة وصناعات مختلفة أخرى، قائلًا: بهذا القانون تقدم مصر نفعًا دائمًا للبشر والإنسانية.

ووجه رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ الشكر إلى الحكومة؛ لسعيها مع اللجنة من أجل تدقيق كل بند من بنود هذا التشريع المهم، لما فيه الصالح العام لكل المصريين.

وأشار عياد إلى أن قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها "جديد" في العمل المصري العام، ويمثل نقلة نوعية كبيرة في التطور التكنولوجي لاستغلال الموارد الطبيعية.