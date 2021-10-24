وزير المياه السنغالي: ندرة الموارد المائية تستدعي تحركًا طارئًا لضمان أمن الإنسانية

كتب- أحمد مسعد:

قال سيرين مباي، وزير المياه والصرف الصحي بدولة السنغال، إن تأمين الموارد المائية وحمايتها يمثل تحديًا كبيرًا أمام الدول التي تعاني ندرة المياه.

وتحدث مباي، في افتتاح أسبوع القاهرة الرابع للمياه، اليوم الأحد، عن أهمية الاستجابة للتغيرات المناخية والاستخدام الفعال لكل قطرة مياه؛ حتى نضمن الأمن الغذائي وحماية الإنسان والبيئة.

وأضاف مباي أن العالم أجمع يواجه تحديات جمة جراء ندرة الموارد المائية، وهو ما يستدعي التحرك بشكل طارئ لضمان أمن المياه والإنسانية جميعًا.

وأشار وزير المياه والصرف الصحي بدولة السنغال إلى أن السنغال تستضيف في مارس ٢٠٢٢ فعاليات المنتدى العالمي التاسع للمياه تحت عنوان "أمن المياه من أجل السلام والتنمية"، وأن بلاده تأمل في مشاركة رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الدولية، لتجديد التعهد بحماية الأمن المائي.

ونوه مباي بأن رئيس السنغال وجه دعوة إلى الرئيس السيسي للمشاركة، معربًا عن أمله في مشاركة مصرية فعالة خلال المنتدى.