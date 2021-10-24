نتوقع تقلبات جوية هذا الموعد.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس خلال الأيام المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الهيئة تتوقع انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على أغلب المناطق حيث تسجل على القاهرة 27 درجة، كما حدث انخفاض على جنوب الصعيد حيث تسجل 34 درجة بعد أن كانت الأسبوع الماضي 42 درجة.

وأضافت شاكر، في تصريحات تليفزيونية، أن درجات الحرارة الصغرى تنخفض أيضًا على أغلب المناطق لتتراوح بين 19 و20 درجة، مما يشعرنا بنسمات باردة في الهواء خلال ساعات الليل المتأخرة والأولى من الصباح الباكر خاصة على المناطق المكشوفة والمدن الجديدة.

وتابعت: "حالة الاستقرار في الأحوال الجوية تستمر على هذا النحو حتى نهاية الأسبوع".

وأوضحت مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه الوارد الأسبوع المقبل حدوث تقلبات جوية، حيث أصبحنا في النصف الثاني من فصل الخريف، وتزداد فيه فرص التقلبات الجوية وسقوط الأمطار وتراجع الحرارة.

وأكدت أنه من المتوقع أن نشهد سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية (الإسكندرية ومطروح ورفح وبورسعيد).

وأشارت إلى أنه يوجد شبورة خفيفة في الصباح الباكر، لكنها غير مؤثرة وتسمح بالسفر، ولا تتسبب في أي إعاقة على الطرق.