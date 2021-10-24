السيسي يطلق دعوة جديدة بشأن سد النهضة الإثيوبي

كتب- محمد نصار:

أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعوة جديدة بشأن وضع سد النهضة الإثيوبي.

وقال السيسي، خلال كلمته في أسبوع القاهرة للمياه في دورته الرابعة، اليوم الأحد: في ملف سد النهضة أود أن أؤكد تطلعنا للتوصل في أقرب وقت وبلا مزيد من الإبطاء لاتفاقية متوازنة وملزمة قانونا في هذا الشأن.

وأضاف السيسي: ذلك يأتي اتساقا مع البيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي بما من شأنه تحقيق أهداف إثيوبيا التنموية وبما يحد في الوقت ذاته من الأضرار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية على مصر والسودان.