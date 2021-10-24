السيسي يطلق دعوة جديدة بشأن سد النهضة الإثيوبي
كتب- محمد نصار:
أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعوة جديدة بشأن وضع سد النهضة الإثيوبي.
وقال السيسي، خلال كلمته في أسبوع القاهرة للمياه في دورته الرابعة، اليوم الأحد: في ملف سد النهضة أود أن أؤكد تطلعنا للتوصل في أقرب وقت وبلا مزيد من الإبطاء لاتفاقية متوازنة وملزمة قانونا في هذا الشأن.
وأضاف السيسي: ذلك يأتي اتساقا مع البيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي بما من شأنه تحقيق أهداف إثيوبيا التنموية وبما يحد في الوقت ذاته من الأضرار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية على مصر والسودان.
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان