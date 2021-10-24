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الجيزة: إزالة تعديات على أراضي زراعية في برقاش- فيديو

11:25 ص الأحد 24 أكتوبر 2021
الجيزة: إزالة تعديات على أراضي زراعية في برقاش- فيديو

ازالة تعديات الأراضي الزراعية - أرشيفية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، مواصلة تنفيذ حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في إطار تنفيذ الموجه 18 لإزالة التعديات.

وبحسب بيان اليوم، رصدت المحافظة، من خلال مركز منشأة القناطر، حالة تعدي على أرض زراعية ببرقاش، وتم إزالة المخالفة زمام بني سلامة ببرقاش على مساحة ٢٠٠ متر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء المراكز والمدن والقرى بشن حملات مكثفة لاسترداد حق الدولة وإزالة أي تعديات على الأراضي أملاك الدولة وردع المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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