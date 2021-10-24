البداية بالمعادي.. بدء تنفيذ مبادرة "إتاحة أرصفة القاهرة لمتحدي الإعاقة"

كتب- محمد نصار:

كلف اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اللواء حمزة درويش، رئيس قطاع شئون مكتب وزير التنمية المحلية والديوان العام، بعقد اجتماع بحضور المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة، وعدد من ممثلي بنك الإسكان والتعمير ومؤسسة مصر الخير لمتابعة إجراءات تنفيذ البروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة وبنك الإسكان والتعمير ومؤسسة مصر الخير لتنفيذ مبادرة "إتاحة أرصفة القاهرة للأشخاص متحدي الإعاقة" في 28 شارع بمنطقة المعادي بمحافظة القاهرة لتسهيل السير والحركة لمتحدي الإعاقة وممارسة كافة أنشطتهم الحياتية ودمجهم بشكل إيجابي في المجتمع.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على قيام لجنة تضم ممثلين من جميع الأطراف المشاركة مع ممثلين من المجلس القومي لشؤن الإعاقة للمعاينة ميدانيا إلى حي المعادي لمعاينة بعض الشوارع بالمعادي كأولوية أولى إضافة إلى باقي الشوارع الرئيسية التي سيتم تنفيذ المبادرة بها لتحديد الاحتياجات اللازمة لبناء الأرصفة وتمهيدها لتناسب ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد اللواء محمود شعراوي، على حرص الوزارة على دعم ومساندة متحدي الإعاقة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة بتقديم كافة سبل الدعم اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وأوضح أن الوزارة من أول الوزارات التي أنشأت وحدة متخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص تأكيدأً لمبدأ المساواة وعدم التمييز.

وأشار إلى أن الوزارة وزعت الكود المصري لذوي الإعاقة على المحافظات للاسترشاد به أثناء تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظات، مشددا على سرعة تنفيذ البروتوكول في الشوارع المحددة بمنطقة المعادي لتكون نقطة انطلاق ليتم تعميم المبادرة في باقي شوارع العاصمة والمحافظات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتقديم كافة أشكال المساعدة والدعم في الطريق دون شعور ذوي الاحتياجات الخاصة بأنه عاجز أو يحتاج للمساعدة بشكل مباشر، مع ضرورة توفير الإشارات واللافتات بالشوارع لتتضمن الرمز الاسترشادي الخاص بالأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف شعراوي أنه تسهيلاً على متحدي الإعاقة فقد أصدر توجيهات لجميع المحافظات لتحديد شباك متخصص لذوي الاحتياجات الخاصة في المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء.

كما نظمت الوزارة دورات تدريبية متخصصة بمركز التنمية المحلية بسقارة للعاملين بالمراكز التكنولوجية لتسهيل التعامل مع متحدي الإعاقة بلغة الإشارة، مشيرا إلى التنسيق مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المتعاملة مع متحدي الإعاقة لعرض مشكلاتهم لسرعة حلها بالمحافظات.