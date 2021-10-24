السيسي يصدر قرارا جمهوريا بشأن اتفاقية الازدواج الضريبي بين حكومتي مصر وقبرص

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومتي مصر وقبرص، حول إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب الضريبي وتجنبها، والموقعة بتاريخ 8 أكتوبر عام 2019.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية من مادة واحدة، مع التحفظ بشرط التصديق.

ووافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته في 5 يوليو عام 2020.