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السيسي يصدر قرارا جمهوريا بشأن اتفاقية الازدواج الضريبي بين حكومتي مصر وقبرص

08:46 ص الأحد 24 أكتوبر 2021
السيسي يصدر قرارا جمهوريا بشأن اتفاقية الازدواج الضريبي بين حكومتي مصر وقبرص

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومتي مصر وقبرص، حول إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب الضريبي وتجنبها، والموقعة بتاريخ 8 أكتوبر عام 2019.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية من مادة واحدة، مع التحفظ بشرط التصديق.

ووافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته في 5 يوليو عام 2020.

السيسي قرار جمهوري اتفاقية الازدواج الضريبي مصر قبرص

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قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي مع قبرص

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