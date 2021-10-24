التمويل العقاري| الإسكان تعلن موعد تسليم أول شقق بـ"سكن لكل المصريين 2" بفائدة 3%

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه تم إغلاق باب التقديم للوحدات السكنية ضمن مشروع "سكن لكل المصريين 2" ضمن مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%، في 4 أكتوبر الجاري.

وأضافت في تصريحات تليفزيونية، أنه سوف يتم البدء في تسليم الوحدات للمواطنين ضمن مبادرة التمويل العقاري خلال شهر وذلك بعد بدء عملية فرز الطلبات للتحقق من استيفائها للشروط، لافتة إلى أن بعض المدن شهدت إقبالا من المواطنين في المبادرة التي امتدت فترة السداد بها إلى 30 سنة بفائدة متناقصة 3%.

وأشارت إلى تقدم 58 ألف مواطن في المرحلة الأولى للمبادرة لمنخفضي ومتوسطي الدخل.

وشمل طرح "سكن لكل المصريين 2" شقق جاهزة للتسليم الفوري وشقق سيتم تسليمها بعد 3 سنوات، وجاءت الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري (غرفتين وصالة، و3 غرف وصالة) بمساحات تتراوح بين 75 و90 م2، في مدن ومراكز المحافظات التالية: (الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء، ودمياط)،

أما الوحدات التي سيتم تسليمها بعد 36 شهرا بالمدن التالية: (بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة "البداري"، وبورفؤاد)، وتتراوح مساحات الوحدات السكنية المطروحة بين 100 و120 م2، وسيتم سداد 12 دفعة ربع سنوية تبدأ في 1 يناير 2022 تبلغ قيمتها 25% من ثمن الوحدة، ويسدد باقي ثمن الوحدة بحد أقصى 65% من ثمن بيعها بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 30 عاما بسعر عائد 3% متناقصة سنوياً.

وأكدت مي عبدالحميد أن هناك 33 مدينة زاد عدد الحاجزين بها عن عدد الوحدات المطروحة، موضحة أن المدن التى زاد عدد الحاجزين بها عن عدد الوحدات المطروحة، سيتم بها تطبيق الأولويات، وفقا للآلية المقررة من رئاسة مجلس الوزراء.

ويمكن التعرف على هذه المدن والمناطق من هنا



ويمكن التعرف على المناطق الىي بها عدد شقق أكبر من عدد المتقدمين والجاهزة للتسليم من هنا



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