الجيزة: رفع 120 طن مخلفات وتراكمات بالواحات البحرية.. فيديو
كتب- يوسف عفيفي:
أعلنت محافظة الجيزة، شن حملات موسعة لرفع المخلفات والتراكمات والأتربة الموجودة بمركز الواحات البحرية.
وبحسب بيان اليوم، أوضحت المحافظة، أنه تم رفع 120 طن مخلفات وتراكمات من خلال المكنسة الآلية بمركز الواحات البحرية.
يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بشن حملات موسعة لرفع أي تراكمات أو مخلفات موجودة.
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