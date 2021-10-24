من فرانكفورت.. رئيس هيئة الكتاب ينسق استضافة اليونان ضيفًا لمعرض الكتاب

نظم الجناح المصري بمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب، ممثلا في الهيئة المصرية العامة للكتاب، حفل استقبال استضاف ممثلي الدول المشاركة بالمعرض، حيث كان في استقبالهم الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب ونائبه الدكتور أحمد بهى الدين العساسى.

أقيم حفل الاستقبال بهدف تحقيق التبادل الثقافي بين مصر والدول المختلفة، والعمل على دعم العلاقات الثقافية بين مصر ودول إفريقيا، وكذلك دول أمريكا اللاتينية، وأيضا بهدف الترويج لحركة الترجمة العكسية حيث تعمل الهيئة المصرية العامة للكتاب على تنفيذ برنامج للترجمة العكسية من اللغات العربية إلى اللغات الأجنبية المختلفة والعكس.

كما استقبل الحاج علي الجانب اليوناني لتنسيق مشاركة اليونان كضيف شرف لمعرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته 53 والمقرر إقامتها في 26 يناير 2022.

وحضر الحفل ممثلو عدة دول منها الأرجنتين، وأسبانيا، واليونان، والدول العربية المشاركة، ومن الدول الإفريقية رواندا، وغانا ونيجيريا، ومن الدول المهتمة ببرنامج الترجمة العكسية إيطاليا، وبولندا، وأيرلندا.

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